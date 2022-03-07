"Разговоры о препонах, которые создаются в РФ для мигрантов, беспочвенны"

Президент МОО "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу считает, что разговоры о препонах, которые создаются Россией для трудовых мигрантов, беспочвенны, поскольку законы ужесточаются ради безопасности в государстве.

"В рамках ЕАЭС главным потребителем трудовых ресурсов является Российская Федерация. Если в 2020 году в России на миграционный учёт встали 8 миллион 327 тысяч иностранных граждан, то в 2021 году их количество составило уже 11 миллионов человек. Демографическая проблема на фоне развивающейся экономики заставляет Россию очень широко открывать двери для иностранных рабочих.

Например, в нынешнее время только в Москве требуется более 300 тысяч рабочих разной квалификации. Россия заинтересована в рабочей силе, и разговоры, что с её стороны есть какие-то препоны для мигрантов, в том числе из Кыргызстана, не соответствуют действительности. Если у тебя не хватает рабочих и ты их приглашаешь, то зачем ты им будешь создавать проблемы? Да, Россия ужесточает кое-какие законы, но всё это делается для безопасности государства. Это будет делаться и у нас, если в КР тоже будет большой поток мигрантов, мы тоже будем обязаны защищать свою страну и своих граждан, мы тоже будем должны обеспечивать безопасность", - сказал он.

Президент МОО "Конгресс тюркских народов" убежден, что все проблемы можно решить путем переговоров.

"Все проблемы, которые до сегодняшнего дня возникали, решались в рамках ЕАЭС – со стороны нашего посольства, Министерства иностранных дел, руководства страны. Всё можно решать в рамках закона, договариваясь, находя пути решения проблемы. То же самое и с введением обязательного медицинского осмотра для мигрантов. Принятие соответствующего закона в РФ привело к образованию очередей – все побежали проходить медосмотр.

Власти КР оперативно сработали – добились открытия отдельного коридора для граждан ЕАЭС, проблема решилась. Сейчас посольство КР в Москве утверждает, что наши граждане проходят медосмотр максимум в течение 3 часов. Но здесь, конечно, не стоит забывать, что любую проблему, с которой сталкиваются наши мигранты в России, обязательно раздувают. Это делают силы, которые заинтересованы во вражде между государствами. Просто надо доносить правдивую информацию для всех.

Почему мы стали страной мигрантов, страной, которая производит трудовые ресурсы? Первая причина в том, что мы полностью уничтожили своё производство. Частые перевороты, безграмотная кадровая политика не создают климата для прихода инвестиций. Даже внутренние крупные инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в зарубежные предприятия. Поэтому мы имеем то, что имеем.

На юге уже сложилась традиция – мальчик оканчивает школу, его женят и отправляют работать в Россию. Почему именно в Россию? Потому что там – никаких бюрократических препон: есть простая работа, не требующая никакой квалификации; сформирована среда с родным менталитетом; деньги, потраченные на дорогу, можно отработать за месяц. Большой минус миграции в том, что из страны уезжает очень много квалифицированных специалистов.

Массовая миграция – это убийство будущего Кыргызстана. Самая большая проблема – это дети мигрантов. Они остаются без воспитания, без родительского тепла, а это уже большой психологический удар для ребёнка. А ребёнок, которого забрали родители с собой за границу, становится уже гражданином той страны, где он пребывает. И даже, если родители вернутся, ребёнок не сможет здесь адаптироваться", - добавил он.