Евгения Баялинова - живая легенда Кыргызкого театра оперы и балета

Концертмейстер Евгения Баялинова работает в Кыргызском национальном театре оперы и балета более полувека. Ее называют живой легендой бишкекского театра. Говорят, что именно на таких людях и держится наше искусство. В январе Евгении Борисовне исполнилось 84 года, но она продолжает трудиться и отдавать любимому театру все свои силы.

В Международный женский день с праздником Евгению Борисовну поздравляют известные деятели культуры.

Заслуженный артист Кыргызской Республики, педагог-хореограф Досмат Садыркулов считает, что Евгения Борисовна всю жизнь горит работой, и это вызывает огромное уважение.

"Евгения Борисовна – профессионал своего дела. Она, пожалуй, самый опытный концертмейстер нашего театра. Я пришел в театр оперы и балета в 1989 году. Сейчас, к сожалению, в нем уже не работаю. Но с Евгений Борисовной связь не теряю, мы поддерживаем теплые, дружеские отношения. Она болеет за артистов всей душой", - говорит Досмат Садыркулов.

По словам Садыркулова, Евгения Баялинова влюблена не просто в театр, искусство балета, но и в артистов. Знает каждого, кому играет.

"Евгения Борисовна – человек театра, наш родной человек. Несмотря на все трудности и препятствия, которые подбрасывает жизнь, продолжает беззаветно служить своему делу. При этом она чрезвычайно скромна. Когда ее выдвигают на какие-то награды и премии, всегда отказывается", – продолжает Досмат Садыркулов.

Заслуженная артистка Кыргызской Республики Асель Айдарова призналась vb.kg, что работать с Евгенией Баялиновой, настоящий подарок судьбы.

"Евгения Борисовна – наша живая легенда. Я считаю большим счастьем то, что у нас всех есть возможность работать с профессионалом столь высокого уровня. Ведь Евгения Борисовна аккомпанировала звездам балета, играла Бюбюсаре Бейшеналиевой, Чолпонбеку Базарбаеву, Урану Сарбагишеву, Айсулу Токомбаевой, Рейне Чокоевой… Евгения Борисовна является примером для нас всех - образцом того, как нужно относиться к работе. И в День 8 Марта мне хочется пожелать ей долгих лет жизни в окружении родных и близких", - говорит балерина.

Профессия концертмейстера очень сложная. А быть концертмейстером и работать с артистами балета еще сложнее. Евгению Борисовну, аккомпанирующую членам нашей балетной труппы, считают настоящим талисманом Кыргызского театра оперы и балета. Представить Евгению Борисовну без театра также невозможно, как и представить наш театр без Евгении Борисовны.

"Евгения Борисовна принадлежит к числу людей, на которых держится театр. Если честно, даже не представляю, что будет с нашим балетом, когда она уйдет. Я знаю, что несколько лет театр тщетно искал концертмейстера, но никто к нам не пришел. Такую работу выдержит далеко не каждый человек. Помимо клавиров классических балетов, которые Евгения Борисовна знает наизусть, нужно ведь еще уметь играть импровизации. На занятиях видеть руки и ноги артистов, подстраиваться под их ритм. Мне самой предлагали однажды поработать с балетной труппой, но я отказалась. Это действительно очень сложная работа", - рассказывает заслуженная артистка Кыргызской Республики, концертмейстер театра оперы и балета Юлия Бабич.

Когда Юлия Бабич пришла в театр, Евгения Баялинова уже много лет в нем работала. Коллега Баялиновой вспоминает, что Евгения Борисовна всегда была очень стильной.

"Обувь, сумочка, обязательно беретка, перчатки – все всегда было подобрано очень точно, в одном стиле, тоне. Евгения Борисовна очень любит яркие цвета: желтый, зеленый, красный, бордовый, сиреневый. Настолько все в ней всегда утонченно. Такая наша Одри Хепберн! Баялинова - яркий представитель настоящей интеллигенции. И сейчас в своем почтенном возрасте Евгения Борисовна продолжает держать марку. Она не очень хорошо видит, и пониматься на пятый этаж в балетный класс ей уже тяжело. Я вот сейчас сама помогала ей туда дойти. Но, когда Евгения Борисовна садится за рояль, преображается, превращается просто… в птицу!", - добавляет Юлия Бабич.