Ютубер из Кыргызстана: Soul Ara - мост, соединяющий Кыргызстан и Корею

Наша соотечественница Мунара кызы Сабырбек стала первым видеоблогером из Кыргызстана, с кем компания Itda (Корея) подписала соглашение о сотрудничестве. Автор ютуб-канала Soul Ara был включен в число 30 влиятельных лиц и блогеров, выбранных компанией для программы партнерства.

Компания Itda занимается организацией мероприятий, концертов, выступлений, запуском и поддержкой ютуб-каналов, создаёт рекламный видеоконтент, а также продвигает широкую линейку продуктов для здоровья и красоты.

Генеральный директор Itda Ким Тэ Сик сообщил, что компания планирует проводить различные мероприятия по продвижению корейской культуры (K-Culture) во многих странах мира. "Мы видим, что в Кыргызстане сформировался положительный образ корейской культуры, и надеемся, что сотрудничество между нашими странами будет носить долгосрочный характер" - подчеркнул Ким Тэ Сик.

Мунара кызы Сабырбек, автор ютуб-канала Soul Ara, родилась в Караколе. В 2000 г. вместе с мамой и сестрой переехала жить в Бишкек. В школе Мунара уделяла особое внимание истории и английскому языку. Интерес к культуре других стран, побудил будущего блогера к изучению корейского языка. "Корейский центр, где бесплатно преподавали корейский язык, не только дал мне знания, но и стал светом на моём пути. Я всегда буду ему благодарна" - вспоминает Мунара.

Переехать в Корею Мунаре предложил её будущий супруг. "Живя в новой стране, мне захотелось завести свой блог на YouTube о культуре и жизни в Корее. Я долго готовилась к запуску канала и очень рада, что мои усилия получили признание. В моих планах создать несколько сюжетов о Кыргызстане, чтобы мои зрители из Кореи могли больше узнать о нашей замечательной и красивой стране".

"Несмотря на то, что я живу в Корее, мое сердце навсегда с Кыргызстаном. И я хочу, чтобы мой канал Soul Ara стал мостом дружбы между нашими странами" - говорит Мунара.