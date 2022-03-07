Министр внутренних дел Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание

Сегодня, 7 марта, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание с руководителями подразделений органов внутренних дел о цифровизации в органах внутренних дел, исполнении Указа Президента по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике и работе по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе по снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

По вышеуказанным вопросам обсуждена деятельность служб и управлений МВД, городских и областных руководителей в данном направлении.

Для чёткого, профессионального, неукоснительного исполнения вышеуказанных мероприятий, глава МВД Улан Ниязбеков определил пять

задач.

Первая задача: Выявить нераскрытые преступления прошлого года и 2 месяцев текущего. Всем руководителям принять соответствующие меры по раскрытию преступлений прошлых лет и успешному закрытию 1 квартала 2022 года. Держитесь подальше от позиции – "мы скоро раскроем, у нас есть информация, мы работаем". Преступления должны раскрываться безотлагательно, а расследование проводиться беспристрастно и справедливо.

Вторая задача: Вести круглосуточное патрулирование в общественных местах, на улицах, в местах массового скопления людей, предотвращать преступления и правонарушения. Организовывать и проводить рейдовые мероприятия. Усилить работу по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних, домашнего насилия. Любой гражданин должен иметь возможность получить безотлагательную помощь милиции.

Для обеспечения успешной реализации Указа Президента "О мерах по регулированию семейных торжеств и поминальных обрядов", необходимо работать в тесном контакте с органами местного самоуправления, общественными активистами, религиозными деятелями и другими общественными организациями.

Задача третья: Принять оперативные и неотложные меры, для резкого сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, положить конец фатальным последствиям ДТП. Провести усиленную работу в местах возможного возникновения дорожно-транспортных происшествий, осуществить агитационно-предупредительную работу среди водителей и пешеходов.

Обратить особое внимание на ответственность при выдаче водительских удостоверений и строгое соблюдение дисциплины вождения. Сотрудники государственного учреждения "Унаа" должны не только регистрировать автомобили и выдавать лицензии, но и проводить пропагандистскую работу среди молодых водителей.

Задача четвертая: Каждому гражданину, обратившемуся за помощью, должно быть оказано внимание, проблемы решены на месте. Количество граждан, ставших жертвами различных афер, растет с каждым днем. Пресекать деятельность мошеннических компаний, которые различными способами завлекают граждан на покупку дома и земельного участка.

Кроме этого люди становятся жертвами финансовой пирамиды, в связи с чем необходимо информировать общественность по предотвращению и пресечению мошенничества и сообщать о результатах в Главный штаб в конце каждой недели. В случае, если в отношении милиции прозвучит конструктивная критика, и если вопрос какого-либо гражданина своевременно не решен из-за затягивания или искусственной бюрократии, то первый руководитель будет подвергнут строгим дисциплинарным взысканиям. Данные требования

довести до каждого начальника районных и городских отделов.

Задача пятая: На коллегии по итогам 2021 года мною были поставлены конкретные задачи по пяти основным направлениям. Своевременно выполнять поставленные задачи и прилагать все усилия для их достижения. Обращать внимание на дисциплину сотрудников, их отношение к народу, а также безупречное выполнение своих обязанностей. На сегодняшний день органы внутренних дел изменили формат работы. Если раньше работа оценивалась по количеству раскрытых и направленных в суд преступлений, то теперь, больше работают над предупреждением и пресечением, а также профилактикой преступлений.

В частности, будем давать оценку по следующим направлениям, в сфере цифровизации, сервисного обслуживание населения, решения проблем граждан на местах, оперативное выполнение обязанностей в различных ситуациях, предупреждение негативных явлений, влияющих на благосостояние общества, тесное взаимодействие с местными сообществами и государственные учреждения, создание условий для работы личного состава будут оцениваться как самые важные направления. Поэтому укрепляйте свою деятельность, устраняйте недостатки и усердно работайте изо дня в день – отметил Улан Ниязбеков.

В работе заседания в онлайн режиме приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, городов Бишкек и Ош.