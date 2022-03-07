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В Бишкеке пройдет неделя Франкофонии 2022

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с 23 марта по 2 апреля пройдет неделя Франкофонии-2022. Об этом сообщает посольство Франции в Кыргызстане.

В рамках фестиваля пройдут выставка фотографий "France eMotion", конкурс парфюма, показ фильмов "14дней, 12 ночей" (Канада), "Жизнь, полная безумия" (+16 Бельгия), "Ветер" (Швейцария) и другие мероприятия.

Справка: Франкофония – это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Французский язык стоит на пятом месте по количеству говорящих в мире и является третьим по счету деловым языком, на котором говорят более 300 миллионов человек на пяти континентах, а также является языком дипломатии. 88 стран являются членами Международной Организации Франкофонии, в 29-ти из которых французский является официальным языком.


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URL: https://www.vb.kg/415133
Теги:
Франция, Бишкек
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