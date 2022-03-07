В Монголии бесплатно прооперировали кыргызстанских детей с пороком сердца

Монгольские хирурги бесплатно прооперировали двоих детей из Кыргызстана. Операции на сердце Дастану и Билалу были проведены в клинике Улан-Батора 21-22 февраля. Накануне мальчики вернулись домой. В аэропорту их встретил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев. Все расходы взяла на себя монгольская сторона.

"Мы прилетели в Монголию 20 февраля, а уже 21-го врачи провели операцию Билалу, 22-го – моему сыну Дастану. Через неделю их уже выписали из больницы, но дети продолжали наблюдаться у медиков. Сейчас дети чувствуют себя очень хорошо. Перелет, питание, проживание и саму операцию нам оплатили, все было абсолютно бесплатно. Я очень признательна монгольским врачам", - рассказала мама одного из прооперированных мальчиков Гульзат Токтомушева.

Дети для проведения операции в Монголии были отобраны Научно-исследовательским институтом хирургии сердца и трансплантации органов КР. У обоих пациентов был один из самых частых врожденных пороков сердца – деффект межпредсердной перегородки.

"Операции прошли успешно. Для детей с таким пороком сердца особая длительная реабилитация не нужна. Через 2-3 месяца они будут полностью здоровы. Монгольские врачи планируют провести еще несколько подобных операций. Сейчас Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов прорабатывает вопросы дальнейшего сотрудничества", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, монгольские врачи из Национального центра трансплантации органов и сердечно-сосудистой хирургии находились в Кыргызстане со 2 по 7 февраля. В рамках сотрудничества они провели осмотр и консультацию детям из малообеспеченных семей. Также была проведена совместная операция с хирургами НИИХСиТО двоих детей в Бишкеке.