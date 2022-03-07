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Женскую половину МВД поздравили с 8 Марта

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 7 марта, в зале коллегии МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное весеннему празднику 8 марта. Глава МВД Улан Ниязбеков, поздравляя женский коллектив, вручил награды сотрудницам милиции, добившимся высоких результатов в служебной деятельности.

"Дорогие наши женщины, матери, сестры, хранительницы очага, примите самые искренние поздравления с приближающимся праздником международным женским днем - 8 Марта! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, много радости, улыбок и исполнения самых заветных мечтаний! Наши коллеги – сотрудницы органов внутренних дел – яркий тому пример. Благодаря своему терпению, внимательности и высокому профессионализму, даже в самых сложных ситуациях вы сохраняете стойкость духа, вселяете в окружающих надежду и оптимизм.

Еще раз от всей души поздравляю всех Вас с вашим чудесным праздником! Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие женщины!", - отметил в поздравительной речи министр.

Кроме того, была организована концертная программа для женщин МВД, где выступили Народный артист Кыргызской Республики Асылбек Озубеков и заслуженный работник культуры Аскат Мусабеков.


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URL: https://www.vb.kg/415141
Теги:
МВД, праздник, Кыргызстан, женщины
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