Безлимит на всё! Всего 495 сомов за 4 недели! Для новых абонентов О!

Новая акция от Мобильного оператора О! – тариф БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ теперь можно подключить на 4 недели всего за 495 сомов вместо 750 сомов!

Напомним, что тариф включает в себя:

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимальной скорости; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!; 60 минут для звонков на другие мобильные сети КР; БЕСПЛАТНЫЕ ТВ-каналы в приложении О!TV в высоком качестве; БЕСПЛАТНАЯ услуга О!Кино: многотысячный каталог лицензионных фильмов, сериалов, мультфильмов, телепередач и ТВ-шоу в высоком качестве и без рекламы;

Самое интересное, что продлевать действие самого топового и самого безлимитного тарифа сети О! по сниженной стоимости можно ещё 2 раза. Это значит, что в вашем распоряжении – целых 3 месяца суперкрутых возможностей!

Торопитесь! Подключение к акции возможно только в период с 7 марта до 30 апреля 2022 года и только для новых абонентов при активации новой SIM-карты.

0 705 007 000, ostore.kg – звоните прямо сейчас, заказывайте новые SIM-карты по акции с бесплатной доставкой на дом, подключайтесь в O!Store или спрашивайте у промоутеров компании.

Как только действие условий акции завершится, то есть через 93 дня, – в действие вступят стандартные условия тарифа "Переходи на О! Безлимит на ВСЕ! 4 недели" за 750 сомов. Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Подробнее: o.kg