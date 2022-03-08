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"На 8 Марта люблю дарить цветы тем, кого ценю и уважаю"

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- Айжан Мамбеталиева
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В преддверии 8 Марта vb.kg поговорил с председателем общественного объединения девушек с физическими ограниченными возможностями "Назик-Кыз" Укей Мураталиевой, которая уже много лет отстаивает права женщин с инвалидностью. И благодаря ей многие женщины поменяли свои жизни, начали учиться, работать и поняли, что нет ничего невозможного, было бы желание, а добиться можно всего, чего захочется. Укей тоже пример для подражания. Она художник-модельер по специальности, занималась бальными танцами на колясках, а сейчас всерьез занялась адаптивным спортом.

Укей, у вас всегда была активная деятельность в самых различных сферах, чем вы сейчас занимаетесь?

- Я работаю ассистентом координатора Центрально-Азиатской сети движение женщин с инвалидностью, сюда входят партнерские организации центральной Азии из Казахстана и Таджикистана. В соседних странах тоже есть движения женщин с инвалидностью, мы совместно координируем наши действия. "Назик кыз" – результат этой деятельности. Хочу сказать, что именно Сеть содействовала тому, чтобы мы выросли как лидеры. И создали свою организацию.

Наверное, вас часто спрашивают, почему вы занимаетесь вопросами именно женщин, а не всех категорий людей с инвалидностью?

- Это правда, такой вопрос часто задают, и я отвечаю, что я, как женщина с инвалидностью, сама нахожусь в этой ситуации каждый день с утра до вечера. И все, что мы говорим и делаем, это реальные факты из нашей жизни. Бывают моменты, когда очень четко ощущаешь эту грань между просто женщиной и женщиной с инвалидностью и между другими категориями людей, которые живут по другим ценностям и идут по другим дорогам. Мы хотим создать равные права и возможности для всех, в том числе и для женщин с инвалидностью. И поэтому нам нужно чаще говорить, объяснять, рассказывать о себе и о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, заявлять о своих правах. Возможно, иногда мы выглядим как ролевые модели. Часто нам приходится испытывать на себе все "блага", которые предусмотрены для нас законом. В каких-то ситуациях ты человек с инвалидностью II группы, а в каких-то, наоборот, твоя инвалидность никак не учитывается. Например, для организаций, в которых руководители люди с инвалидностью, нет никаких скидок в налогообложении.

Или, к примеру, на днях была в центре обслуживания предпринимателей, который находится на втором этаже в здании. Эскалатор в тот день не работал, лифт на второй этаж не ехал, мол, невысоко - сами можете подняться. Хорошо, что у меня был с собой ассистент, которому пришлось постараться, чтобы мы добрались до центра.

У нас в обществе к инвалидности есть разный подход: религиозный, благотворительный и медицинский.

Что это означает?

- Религиозный воспринимает инвалидность как испытание, с которым мы боремся, и с другой стороны, считается, что все испытания нам даются с благими намерениями.

Благотворительный подход иногда очень унижающий, когда тебе дают милостыню, в который ты не нуждался. Но, с другой стороны, есть моменты, когда помощь действительно нужна. Но обычно люди сами решают, как нам помочь, чем и когда, и эта помощь может быть неуместной. Если желаешь помочь, то лучше просто спросить, как и чем.

Медицинский подход объясняет инвалидность тем, что человек нездоров, и значит его необходимо изменить – реабилитация, восстановление утраченных функций. Но есть функции, которые не подлежат изменениям.

Считается, что людям с инвалидностью необходимо создавать специальные условия, трассы, дороги. Часто это выглядит как дневные центры и интернаты, специальные территории для людей с инвалидностью. Получается, что они – маргиналы. Но мы не должны никого маргинализировать. К примеру, транспорт можно создать доступным и удобным для всех людей. Это называется инклюзией.

Что касается семьи и здоровья, там тоже есть стереотипы. И именно поэтому мы – люди с инвалидностью - должны быть видимыми. Нам часто заявляют, что мы должны быть яркими и интересными. Но я считаю, что нам не нужно каждый раз доказывать и оправдываться перед кем-то, что вот, мол, посмотрите, какие мы и мы тоже можем делать все тоже самое, что и остальные. Мы просто живем своей жизнью.

Я очень хочу верить, что мы однажды перестанем друг друга оценивать по каким-либо качествам, разве только по профессиональным навыкам. К примеру, хочешь работать в пиццерии? Сколько видов соусов вы знаете? Эти навыки не касаются инвалидности.

Союз людей с инвалидностью "Равенство" помог многим девушкам отучиться и найти работу в сфере красоты. Единственное, тем, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, будет сложно стричь, потому что надо подолгу стоять. Все остальное вполне возможно, и девушки прекрасно справляются.

Много в Кыргызстане женщин с инвалидностью?

- Нет конкретной статистики. В стране больше 200 тысяч людей с инвалидностью. У нас не было четких исследований, сколько женщин с инвалидностью в стране. Отдельный вопрос по женщинам с инвалидностью, которые стали матерями, такого учета тоже не ведется.

В вопросах репродуктивного здоровья, наверное, тоже есть стигма?

- Конечно. У меня есть инвалидность, и по мнению окружающих я нездорова. Это бросает теть и на другие аспекты моей жизни. Например, меня спрашивают: а рожать можешь?

У меня встречный вопрос ко всем остальным: кто может доказать, что может точно родить. Ведь проблемы репродуктивных вопросов бывают и у вполне, казалось бы, здоровых людей.

А как вы думаете, что такое женская красота?

- У каждой девушки есть такие моменты, когда она чувствует себя классной и сама от себя кайфует. Это и есть женственность и красота.

При этом никто из нас не Кейт Уинслет и не Уитни Хьюстон. Вселенная каждой из нас изначально дала свою индивидуальность, наделила определенными качествами. Если мы хотим быть лучше, то можно улучшить себя через спорт, заботу о себе, косметические процедуры. Сделать лучшую версию себя.

Знаю, недавно вы начали заниматься адаптивным спортом?

- Я занимаюсь уже 8 месяцев и уже чувствую результаты. Лучше себя чувствую, есть осознанное понимание, как двигаются мои ноги, как шагают. Хожу с более правильной постановкой ног, контролирую движения и рефлексы. Появилось больше сил стоять и ходить. Мне 35, и те вопросы со здоровьем, которые возникают у других людей в 50 лет, возникли у меня уже сейчас. Поэтому нужно заниматься. Я не ставлю вопрос, что я победила церебральный паралич, его невозможно излечить. Но можно сделать здоровье крепче, тело красивее и сильнее. Ведь когда у тебя красивое и стройное тело, то многие платья смотрятся на тебе лучше.

Любите наряжаться?

- Очень! Но это зависит от настроения. Иногда одеваюсь романтично, сексуально, а иногда предпочитаю спортивную и комфортную одежду.

У вас есть идеалы, к которым вы стремитесь?

- Есть люди, которых я очень люблю, знаю, и они меня очень любят. Мы любим друг друга не за что-то, а потому что мы близки друг другу – это мои друзья. У каждого из них масса прекрасных качеств и умений, которые мне очень нравятся в них, и я стараюсь их для себя перенять.

А мечта у вас есть?

- Я хочу получить второе высшее образование. По первому образованию я художник, окончила КТУ. Оно мне пригодилось, у нас есть мастерская по экосумкам, мы с девушками из "Назик Кыз" представляли коллекцию одежды. Сейчас я ушла в другое русло, и на творчество остается не так много времени. Но недавно увидела эскизы итальянского дизайнера и тоже загорелась: надо начать снова рисовать!

А второе высшее хотела бы получить в такой сфере, которая сегодня помогала бы в моей деятельности по продвижению прав людей с инвалидностью.

В день 8 Марта хочется спросить, что значит для вас этот день?

- По правде говоря, не считаю этот день каким-то особенным, считаю, что каждый день можно сделать особенным и неповторимым. В этот праздничный день многие женщины чего-то ожидают, и большая часть из них этого не получит, они расстроятся и разочаруются. Но у меня есть традиция на 8 Марта. Я очень люблю цветы, и решила дарить их тем, кого ценю и уважаю. Это мои сестры, жены моих братьев, коллеги и друзья. Я думаю, что 8 Марта - это тот день, когда нам стоит более пристально обратить внимание на права женщин. Я также думаю, что этот день, он не только про праздник. Он намного шире, чем мы привыкли понимать.

В прошлом году поехала с братьями в цветочный магазин и накупила там целую охапку букетов, а удержать такое количество не могу. Братья были в шоке: куда столько? Но узнав, что я хочу их подарить близким, поддержали и ездили со мной по адресам. В этот день многие получили свой букет, который стал поводом для улыбки и хорошего настроения


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URL: https://www.vb.kg/415145
Теги:
8 Марта, Кыргызстан, женщины
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