Президент встретился с женщинами, представляющими различные профессии

Садыр Жапаров сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня встретился с женщинами, представляющими различные профессии со всех регионов страны. Во встрече также приняла участие первая леди Айгуль Жапарова.

Глава государства поздравил участниц мероприятия с наступающим праздником, пожелав успехов в работе, крепкого здоровья и семейного счастья.

Президент подчеркнул, что на встречу приглашены лучшие представительницы своих профессий, пользующиеся авторитетом среди народа и проявляющие настоящий героизм в повседневной жизни.

Вместе с этим глава государства особо подчеркнул значимость и роль матерей и их любовь в жизни каждого человека, пожелав, чтобы они никогда не плакали, а глаза были наполнены счастьем.

В свою очередь женщины рассказали о себе, истории из трудовой деятельности и жизни.

В честь празднования Международного женского дня и за вклад в развитие страны участницы мероприятия были отмечены именными часами президента.

Во встрече с главой государства приняли участие: