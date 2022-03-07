Валентина Юдашкина исключили из программы Недели моды в Париже

Федерация высокой моды (FHCM) исключила Валентина Юдашкина из программы Недели моды в Париже - 8 марта модельер должен был представить новую коллекцию в онлайн-формате.

Как объясняет глава FHCM Ральф Толедано, решение связано с тем, что Юдашкин никак не прокомментировал ситуацию на Украине, где 24 февраля по указу Владимира Путина началась специальная военная операция.

Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно,- пояснил Толедано агентству France Press.

Он призвал дизайнеров к сбору пожертвований для украинских беженцев и проведению показов на Неделе высокой моды "в более мрачной обстановке". А также отметил, что в Федерация высокой моды пристально наблюдают за российскими брендами Ulyana Sergeenko и Yanina Couture.

Сегодня стало известно, что компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и True & Co., с 7 марта временно прекращает свою деятельность в России и Белоруссии. Магазины брендов будут закрыты. О закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России соообщил и крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora.

Ранее в России прекратили работу такие модные компании, как LVMH, Kering, H&M Group, Inditex.

Источник: spletnik.ru