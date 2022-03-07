Ученые призывают взять под контроль вечную мерзлоту

Мерзлота, которую раньше называли вечной, в последние десятилетия тает ускоренными темпами. Чтобы понять, как это связано с изменением климата и какие возможны последствия, в России создают государственную систему мониторинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Более 60 процентов России - это зона вечной мерзлоты. Там живут свыше 15 миллионов человек, построены предприятия, города, дороги, трубопроводы. Такой инфраструктуры на многолетнемерзлых грунтах нет нигде в мире

Сейчас вечной мерзлотой занимаются два института РАН - в Якутске и Тюмени. Они исследуют эволюцию криолитозоны под влиянием природных и антропогенных факторов. И здесь у России самый большой опыт в мире.

Карта среднегодовых температур горных пород России и сопредельных государств. Зоны вечной мерзлоты, где эти температуры ниже нуля градусов Цельсия, обозначены зеленым и синим цветами

Собственные инженерно-геологические подразделения есть в муниципальных службах северных городов и у крупных добывающих компаний, работающих в Арктике. Специалисты оценивают угрозы нарушения целостности мерзлых пород для зданий и сооружений, риски высвобождения опасных патогенов при вскрытии могильников животных. Опасность представляют также выбросы метана при таянии газовых гидратов, находящихся под вечной мерзлотой. Они сопровождаются взрывами и образованием глубоких кратеров.

Есть еще фоновый мониторинг, задача которого - регулярные наблюдения за общим состоянием мерзлотного слоя, измерение температуры, глубины сезонного и общего протаивания.

Это направление разрабатывает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), располагающая сетью метеостанций по всей стране. В 146 из них, в зоне вечной мерзлоты пробурили скважины и на глубине 3,2 метра разместили датчики. В архивах хранятся данные более чем за сто лет.

Ученые отмечают, что Арктика теплеет быстрее, чем любой другой регион планеты. За 40 лет среднегодовая температура воздуха здесь повысилась на 0,5-0,9 градуса Цельсия, что в три-четыре раза больше общемирового показателя. Мерзлота в среднем потеплела на 0,39 градуса, в отдельных местах температура растет со скорость 0,1 градуса в год.

Регулярные наблюдения за мерзлотой Росгидромета уже не соответствуют современным требованиям. Поэтому в России на государственном уровне приняли решение создать национальную систему мониторинга многолетней мерзлоты. Из федерального бюджета на проект выделят 1,7 миллиарда рублей. Концепцию разработали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Согласно документу, в 2023-2025-м на 140 действующих станциях сети Росгидромета пробурят 25-метровые скважины, установят датчики. Это будут пункты фонового мониторинга. Свойства мерзлых пород изучат по извлеченным из скважин кернам.

Отечественную систему мониторинга организуют в соответствии с международными и внутренними стандартами, а ее данные сделают доступными всем заинтересованным лицам, сообщили нам Росгидромете.