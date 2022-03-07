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Наркоторговцы пытались дать взятку сотруднику ГКНБ. Подозреваемые задержаны

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За дачу взятки сотруднику ГКНБ КР задержаны подследственный А.М.А. и его родной брат А.Н.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе расследования ранее возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по ст. 282 ч. 2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР в отношении А.М.А. по факту незаконного оборота наркотических средств общим весом 11,51 кг подследственный предложил сотруднику ГКНБ КР взятку в размере 30 000 долларов США за положительное решение вопроса по уголовному делу.

"В целях пресечения и документирования преступных намерений А.М.А., 19 февраля 2022 года, данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.345 (Дача взятки) УК КР.

Вместе с тем, 5 марта 2022 года в результате проведенных специальных следственных мероприятий при даче взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 2 745 000 сомов и 2000 долларов США с поличным задержаны подследственный А.М.А. и его родной брат А.Н.А.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/415167
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, взятка, Кыргызстан
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