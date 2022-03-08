Призыв "Здравоохранение вне политики" сейчас как никогда важен

Как сказали VB.KG ученые, врачи - участники международной научной конференции по охране здоровья матери и ребёнка из разных стран, - этот призыв даже не вопрос прав человека - это проблема гуманизма. И на фоне того, что кыргызским ведущим ученым, в том числе, и в области медицины, отказывают в публикации в известных западных научных изданиях, прошедшая в Бишкеке встреча медиков еще раз подтвердила справедливость и нравственную ценность слов, что здравоохранение должно быть вне политики.

В работе этой международной конференции участвовали международные и национальные спикеры, среди которых известные профессоры из Швейцарии М. Боулвейн и Р. Роттенберг, из Республики Кореи Шин Хён Тэн, академик НАН КР Д. Кудаяров, профессоры из Кыргызстана А. Аскеров, А. Самигуллина, А. Ашералиев и другие.

Участники заседания обсуждали возможности, которые сегодня дают новейшие технологии в здравоохранении. Также поднимались ключевые вопросы встречи: как сделать здоровый образ жизни базовой ценностью нации и неотъемлемой частью жизни кыргызстанских женщин. И в этом контексте важны международный опыт и разработки ученых и врачей по профилактике осложнений беременности, родовому травматизму, по новым диагностическим тестам в урогинекологии, по особым клиническим случаям в акушерстве и гинекологии, детской гастроэнтерологии, по заболеваниям поджелудочной железы, патологии дыхательных путей у детей, по подготовке к программе ЭКО.

По словам профессора Арсена Аскерова, проведение встреч в подобном формате как никогда актуально. "В обществе четко обозначился запрос на перемены. Сегодня социальная повестка возведена в ранг национальных приоритетов, определяющих здоровье нации и, в частности, материнства и детства. На сегодняшний день здоровье женщины действительно кардинально поменялось, - рассказал VB.KG президент Ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов Кыргызстана профессор Арсен Аскеров. - По статистике в прошлом году у нас погибло в абсолютном количестве 55 женщин. В 90-е годы показатель материнской смертности был гораздо выше. Благодаря стараниям самих женщин и системе здравоохранения нам удается всё-таки снизить этот страшный показатель материнской смертности в Кыргызстане. Но проблем еще много".

По словам Арсена Аскерова, до 80 процентов всех потерь беременности приходится на первые 12 недель. Частота привычных выкидышей достигает пяти процентов среди всех пар, при этом риск потери желанной беременности возрастает с увеличением числа неудач – до 45-55 процентов. В подавляющем большинстве случаев несколько причин наслаиваются друг на друга и приводят к синдрому привычной потери плода.

Как отмечали участники прошедшего научного форума, вопросы женского здоровья формируют основные приоритеты во многих странах, в том числе и в нашей. Они-то и мотивировали Кыргызскую медицинскую ассоциацию, Ассоциацию акушеров-гинекологов и неонатологов КР и Ассоциацию педиатров на проведение этой международной встречи.

"Этот форум ярко продемонстрировал, насколько важен в вопросах сохранения здоровья наших женщин диалог на всех уровнях – ученых, власти, международных организаций. Совместными усилиями мы сможем содействовать успешному решению многих вопросов в улучшении здоровья матерей и детей, а в целом – всей нации", - высказал свою точку зрения VB.KG мэтр кыргызской медицины, академик НАН КР Дуйше Кудаяров.

За вклад в охрану материнства в Кыргызстане более 50 участников научной конференции по охране здоровья матери и ребенка получили специальные награды. Медалью "Кыргыз республикасынын ардактуу умай энеси" награждено 9 специалистов, остальным вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от Кыргызской медицинской ассоциации и Ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов КР.