Третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Главное

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной не принес существенных результатов. Есть лишь надежда на то, что во вторник все-таки получится запустить работу гуманитарных коридоров, о чем стороны договорились еще на прошлой неделе, но не смогли реализовать. В дискуссии по политическим вопросам подвижек пока нет. Российская делегация вышла с переговоров откровенно разочарованной.

В понедельник состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Уже традиционно украинская делегация прибыла на встречу на два часа позже, чем была изначальная договоренность. Переговоры, как и предыдущий раунд 3 марта, прошли на территории Белоруссии в Беловежской пуще и продолжались около трех часов.

"Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены",- сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк по завершении встречи с российской делегации.

Глава российских переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский, в свою очередь, не скрывал разочарования. По его словам, во время встречи украинская сторона дала заверения, что гуманитарные коридоры заработают со вторника.

По словам господина Мединского, до сих пор украинские вооруженные силы на местах не выполняли распоряжения командования и администрации.

"Кроме этого продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам. Однако она идет непросто и говорить о чем-то позитивном пока рано",- сказал он. Помощник президента сообщил, что российская делегация привезла с собой в Белоруссию "конкретные договоры, проекты и предложения" и надеялась, что по части тех пунктов, о которых вроде бы договорились ранее, можно будет подписать протокол. "Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой. Подписать что-то не смогла на месте. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены",- добавил Владимир Мединский.

Договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из районов боевых действий и доставки туда еды и медикаментов была достигнута 3 марта, но за четыре дня реализовать ее толком не получилось. В срыве договоренностей стороны обвиняли друг друга. В понедельник Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине ВС РФ объявил "режим тишины" с 10:00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Однако, как заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинская сторона "под угрозой физической расправы" не выпускала мирных жителей и иностранцев из населенных пунктов, где должны были быть созданы гуманитарные коридоры.

"В Мариуполе любые попытки мирного населения и иностранных граждан выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн жесточайшим образом пресекались, вплоть до применения оружия на поражение",- привел пример он. Господин Мизинцев также назвал абсурдными просьбы украинской стороны обеспечить эвакуацию из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер и Иванково Киевской области, а также Липци и Стрилеча Харьковской области, находящихся под контролем российских вооруженных сил. По его словам, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявлял, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает.

Между тем вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила РФ в том, что она уже дважды срывала открытие гуманитарных коридоров, "обстреливая маршруты". При этом она возмутилась намерением российской стороны эвакуировать жителей из ряда населенных пунктов (Киева, Мариуполя, Харькова и Сум) в Россию и Белоруссию.

"То есть они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо",- подчеркнула госпожа Верещук.

Она также призвала Москву "прекратить манипулировать жизнями гражданского населения".

Первая попытка открыть гуманитарные коридоры, в частности из Мариуполя и Волновахи, была предпринята 5 марта. Она оказалось неудачной - стороны также обвинили друг друга в срыве договоренностей. Украинская сторона сообщала, что из Мариуполя планировалось вывезти более 200 тыс. человек, а из Волновахи - более 15 тыс. Аналогичная попытка вывезти людей из Мариуполя 6 марта тоже закончилась провалом. Теперь члены украинской делегации лично собираются проследить за эвакуацией населения, отправившись в Мариуполь сразу после встречи в Беловежской пуще, об этом рассказал Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.

Что касается договоренности о прекращении боевых действий, то здесь стороны по-прежнему далеки от компромисса.

Накануне третьего раунда переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters в очередной раз напомнил о требованиях России к Украине: "Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым - российская территория и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все". Он дал понять, что при выполнении этих условий, а также завершении боевых действий со стороны Украины Россия остановит военную операцию. "Они должны завершить свои военные действия, и тогда никто не будет стрелять",- сказал он.

В то же время в Киеве не собираются идти на территориальные уступки Москве. В интервью американскому телеканалу Fox News член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие,- это Крым, а также признание независимости Луганской и Донецкой народных республик.

"Это неприемлемо в украинском обществе. И дело не в политиках, а в украинцах, которые никогда этого не допустят. Это главная проблема, и, честно говоря, мы до сих пор не знаем, как преодолеть эти барьеры",- сказал Давид Арахамия.

Условия прекращения огня на этой неделе будут рассмотрены на еще одной площадке. 10 марта планируется встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Она должна состояться на полях Анатолийского дипломатического форума. Турция уже очень давно предлагала свое посредничество в урегулировании российско-украинских разногласий, но до сих пор Москва отказывалась от дипломатических услуг Анкары. Теперь ситуация изменилась. "Мы не закрываем двери для дипломатических опций. И как только есть об этом соответствующие сигналы, то мы будем их реализовывать",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой.