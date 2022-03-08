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США пригрозили Китаю за несоблюдение санкций против России

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Если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции, то навлечет на себя ответные шаги США. Об этом 8 марта заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги", - сказала она в ходе брифинга.

Псаки отметила, что в настоящее время Китай соблюдает санкционный режим.

5 марта министр иностранных дел КНР Ван И призвал США, НАТО и Евросоюз вести равноправный диалог с Россией для выработки устойчивого механизма обеспечения безопасности в Европе.

1 марта независимый международный стратег Эндрю Льюнг рассказал "Известиям", что КНР - это единственное крупное государство, которое признает обеспокоенности России в сфере безопасности, в то время как западные страны концентрируют внимание на операции РФ, называя это нападением на Украину и распространяя риторику, что Россия хочет расширить свои границы и увеличить свое влияние в Европе.

28 февраля Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Уточнялось, что КНР выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

3 февраля президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" написал, что товарооборот между РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - $140 млрд. При этом страны намерены в будущем увеличить его до $200 млрд.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/415175
Теги:
Китай, Россия, США, санкции
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