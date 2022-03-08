Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине

Правительство Китая призывает Соединенные Штаты немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом во вторник, 8 марта, в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Согласно данным, опубликованным американской стороной, США располагают 26 биолабораториями и другими объектами на Украине, которые полностью контролируются американскими военными", - сказал дипломат.

Он призвал во имя здоровья украинцев и жителей соседних стран обеспечить безопасность лабораторий.

"США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - добавил он.

По мнению дипломата, военные биологические программы США на Украине могут быть только верхушкой айсберга.

"Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? Что именно они делали?" - задался вопросом Чжао Лицзянь.

Накануне Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети из более чем 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

В тот день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить факты создания биологического оружия на Украине.

Также 7 марта официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. Он уточнил, что после начала операции РФ по защите мирных жителей Донбасса у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии сведений секретных биологических экспериментов на территории Украины.

Источник: Известия