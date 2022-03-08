Погода
$ 97.75 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине

213  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Китая призывает Соединенные Штаты немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом во вторник, 8 марта, в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Согласно данным, опубликованным американской стороной, США располагают 26 биолабораториями и другими объектами на Украине, которые полностью контролируются американскими военными", - сказал дипломат.

Он призвал во имя здоровья украинцев и жителей соседних стран обеспечить безопасность лабораторий.

"США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - добавил он.

По мнению дипломата, военные биологические программы США на Украине могут быть только верхушкой айсберга.

"Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? Что именно они делали?" - задался вопросом Чжао Лицзянь.

Накануне Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети из более чем 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

В тот день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить факты создания биологического оружия на Украине.

Также 7 марта официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. Он уточнил, что после начала операции РФ по защите мирных жителей Донбасса у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии сведений секретных биологических экспериментов на территории Украины.

Источник: Известия


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415177
Теги:
Китай, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  