В Бельгии состоялся показ национальной одежды Кыргызстана

В здании посольства Кыргызстана в Брюсселе по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Бельгии состоялся показ национальной одежды отечественного Дома моды "Байра". Об сообщает пресс-служба МИД КР.

"Среди гостей вечера были члены бельгийского парламента и МИД, представители дипломатического корпуса Брюсселя, европейских институтов и международных организаций, СМИ, аналитических центров, а также соотечественники и друзья Посольства.

Приглашенный кыргызский дизайнер Толгонай Керимкулова является основателем модного бренда "Байра", известного своим специфическим стилем, ориентированным на создание одежды с этнической идентичностью кыргызских кочевников. Представленная коллекция сезона осень-зима 2022-2023 "Шырдак" - аутентичная и в то же время актуальная, была представлена на Миланской неделе мод - 2022. Изделия на 90% выполнены вручную, верхняя одежда создавалась по уникальной технике ковроткачества кыргызских кочевников.

Показ национальной женской одежды: от этнических бельдемчи и чапанов, до современных джинсовых нарядов, прошел под кыргызские фольклорные мелодии и восторженные аплодисменты европейских гостей. Особый интерес у гостей вызвали войлочные изделия ручной работы и весьма актуальный аксессуар – маски с национальными орнаментами.

В ходе мероприятия были презентованы видеоматериалы о туристическом и инвестиционном потенциале КР, прошла выставка-ярмарка национальных изделий и фуршет из национальных блюд.

Культурная дипломатия позволяют продемонстрировать не только национальный колорит и культуру страны, но и рассказать о туристическом и инвестиционном потенциале, донести до сведения большой аудитории позиции страны по актуальным вопросам региональной и мировой повестки дня".