Камчыбек Ташиев организовал для матерей-героинь праздничное мероприятие

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в честь 8 марта организовал в Джалал-Абаде для матерей-героинь праздничное мероприятие, в котором приняли участие более 1000 гостей.

"Уважаемые наши матери-героини, мы обязаны оказывать вам почести. На протяжении 30 лет я стараюсь всегда немного создать вам праздничное настроение в честь 8 марта. Теперь эту традицию продолжат мои сыновья. Думаю, мои ребята знают, что такое уважать матерей. Пусть также и их дети продолжат эту традицию", - сказал Камчыбек Ташиев.

Мероприятие также сопровождалось концертной программой с участием артистов эстрады.