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Камчыбек Ташиев организовал для матерей-героинь праздничное мероприятие

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- Бакыт Басарбек
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в честь 8 марта организовал в Джалал-Абаде для матерей-героинь праздничное мероприятие, в котором приняли участие более 1000 гостей.

"Уважаемые наши матери-героини, мы обязаны оказывать вам почести. На протяжении 30 лет я стараюсь всегда немного создать вам праздничное настроение в честь 8 марта. Теперь эту традицию продолжат мои сыновья. Думаю, мои ребята знают, что такое уважать матерей. Пусть также и их дети продолжат эту традицию", - сказал Камчыбек Ташиев.

Мероприятие также сопровождалось концертной программой с участием артистов эстрады.


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URL: https://www.vb.kg/415182
Теги:
8 Марта, Джалал-Абадская область, Камчыбек Ташиев
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