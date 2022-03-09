Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО.

"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо.

Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Источник: РИА новости