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Переводы в Узбекистан сократятся на 21% - эксперты ВБ

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- Назгуль Абдыразакова
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Из-за экономической ситуации в России объём денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан сократится на 21% вместо ожидавшегося роста на 3%, прогнозируют эксперты Всемирного банка.

Эксперты Всемирного банка прогнозируют уменьшение денежных переводов в страны Центральной Азии из-за экономической ситуации в России. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте банка.

Основываясь на первоначальной оценке последствий спада экономической активности в России и ослабления рубля по отношению к доллару, эксперты ожидают снижение денежных переводов в регионе в 2022 году в среднем на 25%.

В Узбекистане, где доля переводов из России в январе-сентябре 2021 года составила 55%, денежные переводы в 2022 году могут сократиться на 21% вместо ранее прогнозируемых темпов роста в 3%.

В Кыргызстане ожидается сокращение переводов на 33%, Казахстане - 17%, Таджикистане - 22%, Армении - 19%, Азербайджане - 23%, Беларуси - 8%, Грузии - 5%.

По данным экспертов ВБ, ослабление экономической активности в России снизит занятость и доходы трудовых мигрантов, а также их возможности отправлять переводы. Вторым каналом воздействия будет ослабление рубля по отношению к доллару, что снизит номинальную долларовую стоимость переводов, отправляемых в рублях. По состоянию на 3 марта рубль обесценился почти на 25%.

"Вполне вероятно, что ослабление рубля продолжится в 2022 году, несмотря на недавний резкий рост цен на нефть… С конца 2020 года рубль и цены на нефть, судя по всему, перестали быть привязанными друг к другу", - отмечается в статье.

Санкции в отношении российской банковской системы в виде исключения из сети SWIFT, вероятно, напрямую повлияют на денежные переводы по формальным каналам, что может привести к частичному переходу на непрямые и неформальные каналы, считают эксперты.

"Эти краткосрочные прогнозы имеют высокую степень неопределённости, зависящую от масштабов военного конфликта в Украине и эффективности санкций в отношении исходящих платежей из России", - отметили представители ВБ.

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил 8,1 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд). Экономисты, опрошенные "Газетой.uz", также отмечали зависимость Узбекистана от денежных переводов и рассказывали, как военные действия России в Украине могут повлиять на экономику Узбекистана.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/415189
Теги:
Узбекистан, Армения, Кыргызстан
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