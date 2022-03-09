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Президент Садыр Жапаров поздравил отечественных хоккеистов с победой

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 8 марта, завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года в IV дивизионе. Национальная сборная Кыргызстана победила команду Кувейта со счетом 14:0 и таким образом заняла первое место на данном чемпионате мира.

Президент КР Садыр Жапаров и первая леди страны Айгуль Жапарова в качестве зрителей на трибунах наблюдали за заключительным матчем турнира между командами Кыргызстана и Кувейта. После турнира президент поздравил отечественных хоккеистов с победой.

Теперь, став чемпионами в четвертом дивизионе, сборная Кыргызстана будет выступать в третьем дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

После завершения церемонии награждения глава государства зашел в раздевалку команды Кыргызстана и лично поздравил наших хоккеистов с убедительной победой на чемпионате.

Садыр Жапаров в беседе с игроками отметил, что победа сборной подарила радость и придалаи гордости всем кыргызстанцам.

Президент от своего имени вручил денежные премии всем членам команды, тренерскому составу и врачам сборной.

Это было первое мировое первенство по олимпийскому виду спорта, проведенное на территории республики.

В турнире приняли участие пять сборных команд из Кыргызстана, Кувейта, Сингапура, Малайзии и Ирана.


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URL: https://www.vb.kg/415190
Теги:
Садыр Жапаров, хоккей, хоккей с мячом, Бишкек, Кыргызстан
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