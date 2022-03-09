Кыргызстанских предпринимателей приглашают в Германию на стажировку

В Кыргызстане торгово-промышленная палата объявляет о начале приема заявок от предпринимателей на стажировку в Германию. Сообщает пресс-служба ТПП.

Предлагается совместная программа ТПП КР и Федерального министерства экономики и защиты климата Fit for Partnership with Germany - это:

10-месячная стажировка, из них 2 недели в Германии; знакомство с опытом передовых немецких предприятий; прямой контакт с иностранными деловыми партнерами; В2В встречи; возможность выхода на международные рынки; повышение конкурентоспособности своего бизнеса; совершенствование навыков; взаимодействие с 15000 выпускниками программы из 21 страны

Заявки принимаются до 20 марта 2022 г.

Требования к кандидатам:

высшее образование (степень бакалавра или магистра); минимум 2 года профессионального и управленческого опыта на предприятии; минимум 5 лет стажа; кандидат должен представлять предприятие, которое заинтересовано в налаживании сотрудничества с немецкими компаниями; кандидат должен иметь четкие идеи для бизнес-проектов; свободное владение русским и/или английским языком (две группы); высокие коммуникативные и презентационные навыки.

Пакет документов, необходимый для участия в отборе, можно получить, написав нам по почте: managerprogrammkg@gmail.com (в теме письма обязательно указать ФИО – "Стажировка в Германии").

По дополнительным вопросам обращаться по тел.: 0312 90 15 20, 0770 880 818, Чолпон – координатор программы в КР).