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Кыргызстанских предпринимателей приглашают в Германию на стажировку

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане торгово-промышленная палата объявляет о начале приема заявок от предпринимателей на стажировку в Германию. Сообщает пресс-служба ТПП.

Предлагается совместная программа ТПП КР и Федерального министерства экономики и защиты климата Fit for Partnership with Germany - это:

  1. 10-месячная стажировка, из них 2 недели в Германии;
  2. знакомство с опытом передовых немецких предприятий;
  3. прямой контакт с иностранными деловыми партнерами;
  4. В2В встречи;
  5. возможность выхода на международные рынки;
  6. повышение конкурентоспособности своего бизнеса;
  7. совершенствование навыков;
  8. взаимодействие с 15000 выпускниками программы из 21 страны

Заявки принимаются до 20 марта 2022 г.

Требования к кандидатам:

  1. высшее образование (степень бакалавра или магистра);
  2. минимум 2 года профессионального и управленческого опыта на предприятии;
  3. минимум 5 лет стажа;
  4. кандидат должен представлять предприятие, которое заинтересовано в налаживании сотрудничества с немецкими компаниями;
  5. кандидат должен иметь четкие идеи для бизнес-проектов;
  6. свободное владение русским и/или английским языком (две группы);
  7. высокие коммуникативные и презентационные навыки.

Пакет документов, необходимый для участия в отборе, можно получить, написав нам по почте: managerprogrammkg@gmail.com (в теме письма обязательно указать ФИО – "Стажировка в Германии").

По дополнительным вопросам обращаться по тел.: 0312 90 15 20, 0770 880 818, Чолпон – координатор программы в КР).


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URL: https://www.vb.kg/415191
Теги:
Германия, ТПП
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