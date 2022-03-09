Кыргызстанских предпринимателей приглашают в Германию на стажировку

В Кыргызстане торгово-промышленная палата объявляет о начале приема заявок от предпринимателей на стажировку в Германию. Сообщает пресс-служба ТПП.
Предлагается совместная программа ТПП КР и Федерального министерства экономики и защиты климата Fit for Partnership with Germany - это:
- 10-месячная стажировка, из них 2 недели в Германии;
- знакомство с опытом передовых немецких предприятий;
- прямой контакт с иностранными деловыми партнерами;
- В2В встречи;
- возможность выхода на международные рынки;
- повышение конкурентоспособности своего бизнеса;
- совершенствование навыков;
- взаимодействие с 15000 выпускниками программы из 21 страны
Заявки принимаются до 20 марта 2022 г.
Требования к кандидатам:
- высшее образование (степень бакалавра или магистра);
- минимум 2 года профессионального и управленческого опыта на предприятии;
- минимум 5 лет стажа;
- кандидат должен представлять предприятие, которое заинтересовано в налаживании сотрудничества с немецкими компаниями;
- кандидат должен иметь четкие идеи для бизнес-проектов;
- свободное владение русским и/или английским языком (две группы);
- высокие коммуникативные и презентационные навыки.
Пакет документов, необходимый для участия в отборе, можно получить, написав нам по почте: managerprogrammkg@gmail.com (в теме письма обязательно указать ФИО – "Стажировка в Германии").
По дополнительным вопросам обращаться по тел.: 0312 90 15 20, 0770 880 818, Чолпон – координатор программы в КР).