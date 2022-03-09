В Европу вылетела группа дипломатов из КР для помощи соотечественникам

В связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины в рамках эвакуации граждан Кыргызстана, желающих покинуть территорию Украины через третьи страны, Министерство иностранных дел КР сообщает следующее.

В целях организации эвакуации граждан Кыргызстан, выехавших с территории Украины и находящихся на территории третьих стран, из Бишкека вылетела оперативная группа дипломатов в составе двух сотрудников департамента консульской службы МИД КР в Варшаву.

В настоящее время группа находится в Польше. Дипломаты объездили все пункты в городах Польши, где находятся граждане Кыргызстана, для соотечественников организовано питание, проведены переговоры с местными органами власти Польши по вопросу законности пребывания и в дальнейшего вывоза граждан Кыргызстана на родину.

Дипломаты осуществляют соответствующее документирование всех нуждающихся граждан для возвращения в Кыргызстан установленного образца.

Статистические данные по состоянию на 8 марта 2022 года:

вывезены в Кыргызстан – из Венгрии - 91 гражданин.

Вывезены в безопасные страны:

Польша - 201 (по информации миграционной службы польской стороны, при помощи посольства эвакуировано 150 граждан КР);

Словакия -20;

Румыния- 19;

Турция – 66;

Молдова – 21;

Чехия - 85;

Другие страны (Литва, Германия) - 13.

Всего в безопасные места (в третьи страны) вывезены 412 граждан Кыргызстана.

Министерством и посольствами Кыргызской Республики в Украине, Венгрии, Федеративной Республике Германии, Турецкой Республике, Республике Беларусь, Генеральным консульством в Стамбуле и почетными консулами Кыргызстана в Польше, Венгрии и Румынии продолжается реализация вопроса по обеспечению безопасного поэтапного возвращения соотечественников из Украины в Кыргызстан через территорию третьих стран, также их документированию.

При содействии активистов кыргызской диаспоры на местах и почетных консулов граждане обеспечены временным жильем и питанием.

На сегодня, по предварительной информации посольства, согласно поступившим звонкам от самих граждан, находящихся на территории Украины и их родственников, в городах Украины находятся более 100 граждан, практически с каждым из них департаментом консульской службы и посольством поддерживается постоянная связь.

Посольство и министерство прилагают все усилия по вывозу данных граждан в безопасные города Украины или третьи страны.

При этом отмечаем, что гражданам Кыргызстана, находящимся в городах активных боевых действий, рекомендовано оставаться в защищенных местах.

Министерство напоминает, что в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в Украине работает горячая линия, по которой граждане КР, пребывающие на территории Украины, могут обратиться по всем вопросам консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380997573413,

+380442370346,

+380442370348, а также "WhatsApp" группа посольства;

департамент консульской службы МИД КР:

+996 551 312 000 - номер горячей линии;

+996 703 428 865

+996 709 983 465

+996 554 065 215.