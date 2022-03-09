В Кыргызстане на 9 марта зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 9 марта зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 12,

в Джалал-Абадской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 671 случай.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 21 человек.

За весь период выздоровели – 195 734 человека.

Скончался за сутки один человек. Всего за весь период скончались – 2969 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 146 человек. На амбулаторном лечении – 244 человека.