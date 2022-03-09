Школьник из Забайкалья выиграл иск к оскорбившему его педагогу

Школьник из Забайкалья Вадим Телешев выиграл судебный процесс против оскорбившего его учителя истории. Об этом пишет ZAB.RU.

Конфликт произошел в средней школе села Любовь Кыринского района между учеником 8-го класса и преподавателем истории Игорем Пушкаревым. Педагогу не понравилась трактовка учащимся событий, связанных с войной 1812 года. Учитель, по словам ученика, назвал его шавкой и букашкой и отвел в кабинет директора. Руководитель учебного заведения преподавателя истории поддержала.

Инцидент стал достоянием российских СМИ и соцсетей. Глава администрации района Любовь Сакиеява даже обратилась к ведущему программы "Бесогон" Никите Михалкову с просьбой защитить педагогов.

Центральный районный суд Читы, рассмотрев иск Вадима Телешева, признал действия учителя неправомерными, и назначил ему штраф в 3 тысячи рублей.

"Решением суда я доволен частично, но с другой стороны, у меня есть опасения, что та травля, которой я подвергался со стороны школьной администрации, может еще больше усилиться", - прокомментировал события Вадим.

Преподаватель Игорь Пушкарев, по данным официальных СМИ, уволился из школы.