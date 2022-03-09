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Путин подписал указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья

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- Алина Мамаева
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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Об этом сообщает "Интерфакс".

В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, говорится о запрете на ввоз или вывоз из России продукции или сырья согласно перечням, определяемым правительством РФ и соответствующих ограничениях.

Документ также устанавливает исключения для ввоза и вывоза из России продукции или сырья для граждан Российской Федерации, иностранцев и лиц без гражданства для личного пользования.

Правительству Российской Федерации в двухдневный срок нужно будет определить перечни иностранных государств, необходимые для применения указанных мер.

Указ подписан в дополнение к мерам, предусмотренным указами от 28 февраля "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и от 1 марта "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ".


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URL: https://www.vb.kg/415203
Теги:
Владимир Путин, Россия, военная операция в Украине
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