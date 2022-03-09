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Потепление климата почти удвоит число смертей от волн жары

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- Наталья Крайнова
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Британские климатологи выяснили, что повышение среднегодовых температур на Земле на три градуса Цельсия приведет к 75%-ному увеличению числа смертей, связанных с волнами жары, продолжительными засухами и прочими погодными аномалиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университетского колледжа Лондона (UCL). https://nauka.tass.ru/nauka/13991961

"Большая часть этого прироста [смертности] будет связана с учащением и усилением волн жары, однако дальнейшее увеличение среднегодовых температур приведет к тому, что люди начнут чаще умирать и в обычные летние дни. Это сильно затруднит прогнозирование того, как поменяется ситуация в будущие столетия, если средняя температура вырастет еще на один градус Цельсия", - заявила научный сотрудник UCL Кэтти Хуан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Одно из главных последствий глобального потепления - так называемые экстремальные погодные явления. Под этим словом ученые понимают периоды аномально высоких температур зимой, волны жары летом, недельные проливные дожди, засухи и прочие погодные феномены. Яркие примеры этого - наводнение в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году.

По прогнозам ученых, частота подобных явлений в будущем будет только расти, они будут затрагивать все больше регионов Земли. Как считают медики, это приведет к резкому увеличению смертности и к учащению развития различных хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

Хуан и ее коллеги составили детальный прогноз по тому, как в ближайшие десятилетия будет меняться уровень смертности, связанный с волнами жары. Для этого ученые изучили, как менялись эти показатели в Англии и на территории Уэльса в прошлые годы, сопоставив эти данные с текущими прогнозами по тому, как будет меняться климат Земли в ближайшее столетие.

Проведенные ими расчеты показали, что каждый дополнительный градус потепления непропорционально сильно повышал число смертей, связанных с волнами жары и другими погодными аномалиями. В частности, при увеличении средней температуры на Земле на два градуса Цельсия этот показатель почти не поменяется, тогда как повышение температуры еще всего на один градус поднимет его значение на 75%.

При увеличении среднегодовой температуры на шесть градусов Цельсия число смертей, связанных с волнами жары, увеличится как минимум в 2,75-3 раза. При этом ученые подчеркивают, что в данном случае они не могут дать точных прогнозов, так как при столь сильном потеплении климата на здоровье человека начнут негативно влиять и обычные жаркие летние дни.

Эту особенность волн жары и погодных аномалий, как считают Хуан и ее коллеги, необходимо учитывать при оценке влияния глобального потепления на здоровье и благополучие жителей всех стран мира, в том числе и государств умеренного климатического пояса, которые в прошлом считались относительно слабо уязвимыми для этого проявления глобального потепления.


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URL: https://www.vb.kg/415204
Теги:
экология, климат
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