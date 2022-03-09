Погода
$ 98.20 - 98.50
€ 107.50 - 112.44

"Кыргызстан может выиграть из-за того, что РФ переходит на рубли"

172  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже неоднократно в Кыргызстане звучат мнения, что экономическую ситуацию в России наша страна могла бы использовать себе во благо. Так, некоторые наши отечественные эксперты увидели плюс в том, что в РФ намерены во внешней торговле перейти на рубли.

К примеру, депутат Марлен Маматалиев выразил уверенность в том, что это открывает большие возможности для нашего рынка.

"Раньше мы покупали бензин и топливо в долларах. Теперь из-за перехода на рубль их цены упадут. Кроме того, оттуда к нам поступают все строительные материалы. Если все они сейчас будут продаваться в рублях, есть шанс, что они подешевеют. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Но есть риск. Наша продукция теперь тоже может подешеветь, но мы не должны по этому поводу огорчаться. Потому что они будут использовать только рубли для экспорта, мы же можем продавать в долларах", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415208
Теги:
Россия, Украина, Кыргызстан, Марлен Маматалиев, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  