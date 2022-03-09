"Кыргызстан может выиграть из-за того, что РФ переходит на рубли"

Уже неоднократно в Кыргызстане звучат мнения, что экономическую ситуацию в России наша страна могла бы использовать себе во благо. Так, некоторые наши отечественные эксперты увидели плюс в том, что в РФ намерены во внешней торговле перейти на рубли.

К примеру, депутат Марлен Маматалиев выразил уверенность в том, что это открывает большие возможности для нашего рынка.

"Раньше мы покупали бензин и топливо в долларах. Теперь из-за перехода на рубль их цены упадут. Кроме того, оттуда к нам поступают все строительные материалы. Если все они сейчас будут продаваться в рублях, есть шанс, что они подешевеют. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Но есть риск. Наша продукция теперь тоже может подешеветь, но мы не должны по этому поводу огорчаться. Потому что они будут использовать только рубли для экспорта, мы же можем продавать в долларах", - сказал он.