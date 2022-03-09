В Чуйской области проверяют оружие у населения в рамках рейда "Арсенал"

В Чуйской области с 18 февраля по 31 марта текущего года проводятся комплексные профилактические мероприятия под наименованием "Арсенал". Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В рамках рейда проверены два частных агентства, имеющие огнестрельное оружие, проверены охотники-любители - всего 1852 человек, также проверены 498 граждан, имеющих газотравматическое оружие.

В рамках проводимых профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками милиции на сегодняшний день уже составлено 85 протоколов за административные нарушения, из них 69 предупреждены, кроме того, изъято 13 единиц огнестрельного оружия, из них восемь единиц гладкоствольного оружия и пять единиц газотравматического оружия.

В настоящее время сотрудниками милиции выписано штрафов на общую сумму более 53 000 сомов и взыскано более 25000 сомов.

За период проведения профилактических и рейдовых мероприятий привлечено к уголовной ответственности четыре человека, где изъято две единицы газотравматического оружия, две единицы обрезного оружия и более 50 штук патронов разного калибра.

Добровольно сдано гражданами 11 единиц гладкоствольного оружия. ГУВД Чуйской области напоминает, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств образует состав уголовно наказуемого деяния.

Незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность. При этом сообщаем, что лицо, сдавшее огнестрельное оружие, освобождается от уголовной ответственности.