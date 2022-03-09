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Принц Эндрю выплатил компенсацию женщине, обвинившей его в изнасиловании

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- Жан Алиев
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Принц Эндрю выплатил компенсацию правозащитнице Вирджинии Джуффре, которая обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании. Об это сообщает Sky News.

Сообщается, что Герцог Йоркский выплатил финансовую компенсацию своему обвинителю Вирджинии Джуффре. Гражданское дело официально завершилось, когда судья подписал документ.

Размер компенсации мог достигнуть 12 миллионов фунтов. Отмечается что Джуффре планирует передать эти средства на благотворительность и правозащитную деятельность.

Вирджиния является одной из самых известных женщин, которые обвинили финансиста Джеффри Эпстина, привлеченного к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. По ее словам, в круп Эптина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю. Джуффре заверяла, что он изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Сам Эндрю отрицает связь с правозащитницей.

В январе на фоне разгоревшегося скандала, Букингемский дворец заявил о лишении принца Эндрю почетных воинских званий и королевских патронажей. Ему запретили использовать титул "Его королевское высочество".

Ранее сообщалось, что принц Эндрю пообещал выплатить Джуффре 10 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/415215
Теги:
изнасилование, мировые новости
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