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Возбуждено производство о незаконной проверке строительного объекта

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Генеральной прокуратурой по заявлению строительной компании "П.С." проведена проверка законности действий сотрудников Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что сотрудники агентства, не являющегося уполномоченным органом по проведению проверок предпринимателей, провели незаконную проверку деятельности строительного объекта в нарушение требований законодательства.

По данному факту Генеральной прокуратурой в отношении правонарушителей возбуждено производство по делу о правонарушении по статье 436 Кодекса КР "О правонарушениях" - "Проведение должностными лицами незаконных проверок субъектов предпринимательства или воспрепятствование их законной деятельности" и направлено на рассмотрение в суд.


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URL: https://www.vb.kg/415221
Теги:
Генеральная прокуратура, строительство
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