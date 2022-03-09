Возбуждено производство о незаконной проверке строительного объекта

В Кыргызстане Генеральной прокуратурой по заявлению строительной компании "П.С." проведена проверка законности действий сотрудников Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что сотрудники агентства, не являющегося уполномоченным органом по проведению проверок предпринимателей, провели незаконную проверку деятельности строительного объекта в нарушение требований законодательства.

По данному факту Генеральной прокуратурой в отношении правонарушителей возбуждено производство по делу о правонарушении по статье 436 Кодекса КР "О правонарушениях" - "Проведение должностными лицами незаконных проверок субъектов предпринимательства или воспрепятствование их законной деятельности" и направлено на рассмотрение в суд.