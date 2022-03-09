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Задержан сотрудник Панфиловского РЭС при получении взятки

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане задержан старший инспектор Панфиловского РЭС, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что ранее работники Панфиловского РЭС совместно с сотрудниками ОАО "Северэлектро" провели проверку физических и юридических лиц на территории Панфиловского района на предмет безучетного потребления электроэнергии (кражи электрической энергии из сетей). В результате за сокрытие выявленного факта нарушения потребления электричества должностные лица РЭС вымогали 97000 сомов у гражданина Н.К.

Так, данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по факту вымогательства взятки, предусмотренного ст. 343 ч.1 УК КР.

В рамках следственно-оперативных мероприятий 7 марта 2022 года на территории Панфиловского района при получении взятки в размере 50 тысяч сомов был задержан старший инспектор Панфиловского РЭС К.Ж.К.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/415225
Теги:
ГКНБ, Северэлектро, взятка, Кыргызстан
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