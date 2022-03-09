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Мэрия оштрафовала ювелирный магазин "Алтын" за выброс отходов

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В Бишкеке муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием штрафует нарушителей чистоты и порядка, сообщает пресс-служба мэрии.

За выброс производственных отходов, согласно части 2 статьи 115, наложен штраф в размере 23 тысяч сомов на ювелирный магазин "Алтын" (ул.Ибраимова,108а).

На пересечении улиц Медерова и Элебаева владельцы незаконного двухэтажного объекта с магазином в добровольном порядке снесли конструкцию.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" (штраф от 3 до 13 тысяч сомов) понесут ответственность горожанин Токтомажинов Д. (ул П.Лумумбы,79/1), компания "Эмарк Строй" (ул. Токомбаева,115а).

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

По Свердловскому району:0705003137;

По Октябрьскому району: 0551551745;

По Первомайскому району:0555404818;

По Ленинскому району:0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/415226
Теги:
благоустройство, мусор, нарушения, штраф, Бишкек, мэрия
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