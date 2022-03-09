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Мэрия Бишкека готовится к переписи населения

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке началась подготовка к переписи населения и жилищного фонда, которая пройдет с 25 марта по 3 апреля. По этому поводу под председательством первого вице-мэра Мирлана Байгончокова состоялось очередное заседание городской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С докладом о ходе подготовки выступила начальник Бишкекского городского управления статистики Эльмира Мамбеталиева.

Она сообщила, что органы переписи обеспечены помещениями и необходимой оргтехникой, средствами связи и мебелью. Сейчас ведётся тестирование оборудования, завершился набор персонала по трём районам, в Свердловском районе на стадии завершения.

Руководитель городского статкомитета выступила с просьбой об организации размещения переписных участков на крупных рынках столицы для удобства граждан.

Первый вице-мэр столицы поручил первым заместителям глав районов оказать всяческое содействие в проведении масштабного мероприятия.

Напомним, переписи подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.

Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.

Перепись проведут с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Сроки проведения переписи утверждены постановлением кабмина КР.


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URL: https://www.vb.kg/415227
Теги:
перепись населения, Бишкек
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