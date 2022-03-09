Кыргызстан выиграл Чемпионат мира по хоккею в IV дивизионе

8 марта состоялись заключительные матчи Чемпионата мира по хоккею в IV дивизионе. Но к тому моменту было уже известно, что сборная Кыргызстана досрочно выиграла этот турнир. Так как первые три матча были выиграны с крупным счетом. Первым была разгромлена команда из Ирана (13:1), еще более крупно была обыграна сборная Малайзии (22:1), в третьем матче всухую был побежден Сингапур (15:0). Перед последним матчем Кыргызстан, по данным источника, оставался явным фаворитом матча. Что оказалось верным, последний матч также закончился крупной победой команды Кыргызстана, 14 безответных шайб влетели в ворота Сингапура. Кыргызская команда прекрасно провела турнир в четырех матчах, набрала 12 очков, при этом пропустила всего две шайбы, и забросила 64.

Победа в турнире переводит команду Кыргызстана в III дивизион, и в следующем году Кыргызстан проведет матчи Чемпионата именно там. В свое время сборная Кыргызстана уже выступала в ней в 2019 году, где также всех побеждала, и должна был выйти во II дивизион. Но вылетела в четвертый дивизион из-за того, что Международная федерация хоккея на льду засчитала вместо побед четыре технических поражения из-за ошибки с документами хоккеиста кыргызской сборной Александра Титова.