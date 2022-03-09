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Соцсети обяжут блокировать буллинг казахстанских детей

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- Айжан Мамбеталиева
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В Мажилисе одобрили законопроект, который обяжет соцсети блокировать посты и комментарии с буллингом детей. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Норма прописана в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка, который в Мажилисе одобрили во втором чтении.

Депутат Динара Закиева объяснила, что платформы, социальные сети с более 100 тысячами пользователей должны определить своего представителя, с которым Министерство информации и общественного развития будет взаимодействовать по фактам кибербуллинга. Эти представители могут находиться где угодно в мире.

Например, если родитель обратится в МИОР с заявлением, что в отношении его ребенка осуществляется кибербуллинг в социальных сетях, то в течение трех дней в МИОР должны принять меры. За эти три дня они проверяют информацию и отправляют ее представителю из социальных сетей, с которым находятся на связи. Представитель в течение 24 часов должен удалить контент, информацию, которая содержит кибербуллинг в отношении детей.

По данным Наццентра общественного здравоохранения, 12 процентов школьников подвергаются травле и буллингу. Дети 11-15 лет в 11 процентах случаев участвовали или подвергались кибербуллингу в социальных сетях. За прошедший год было зафиксировано 78 тысяч обращений по фактам кибербуллинга.

По ее словам, законопроект дал определение терминам "кибербуллинг" и "травля". Это систематические действия унизительного характера, запугивание, преследование, а также принуждение к совершению или к отказу от совершения каких-либо действий. И те же деяния в публичной сфере или в сети телекоммуникаций, а также с использованием социальных сетей.

"На данный момент проведены переговоры с самыми крупными социальными сетям: это Facebook, Instagram, LinkedIn. И уже предварительно определены представители в Гонконге, с которыми министерство находится на связи", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/415230
Теги:
дети, Казахстан, соцсети
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