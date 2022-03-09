Депутаты ЖК попросили повысить пенсии уже в апреле, а не в октябре

В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 9 марта, депутаты приняли законопроекты о бюджете Социального фонда за 2020, 2021, 2022 и прогнозах на 2023 – 2024 годы. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Законопроект "О бюджете Социального фонда на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы" предлагает утвердить бюджет Социального фонда на 2022 год по доходам в сумме 68 511 052,4 тыс. сомов и расходам в сумме 67 144 506,3 тыс. сомов. Установить профицит бюджета Социального фонда на 2022 год в сумме 1 366 546,1 тыс. сомов.

В ходе обсуждения депутат Улугбек Ормонов поднял вопрос о повышении размера пенсии с 1 апреля, а не с 1 октября 2022 года. Председатель Социального Фонда Бахтияр Алиев отметил, что повышение пенсии ожидается в октябре 2022 года, в связи с тем, что повышение пенсии в апреле не предумотрено в бюджете. По его данным, в республике 713 тысяч пенсионеров.

Депутат Динара Ашимова подняла вопросы об управлении и распределении средств Фонда оздоровления трудящихся. Депутат Медербек Алиев обозначил, что размеры пенсий и пособий должны соответствовать прожиточному минимуму. По словам председателя Социального Фонда Б. Алиева, прожиточный минимум составляет 5 600 сомов.