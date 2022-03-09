Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом - СМИ

Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказались от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, передает Daily Mail.

36-летний наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и 60-летний шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахайян из ОАЭ отклонили предложения Белого дома.

"Ожидался телефонный разговор, но он не состоялся. Говорить должны были о саудовской нефти. Наследный принц Саудовской Аравии и шейх ОАЭ оба отказались говорить с Байденом", - сообщил изданию неназванный американский чиновник относительно разговора между Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что разговор между Байденом и шейхом Мухаммедом будет перенесен.

Согласно данным издания, США добиваются международной поддержки Украины, поскольку некоторые страны сохраняют нейтралитет в отношении российского вторжения. Так, Вашингтон потенциально рассматривает Иран, Саудовскую Аравию и Венесуэлу для переговоров по нефти, поскольку он сокращает импорт российской нефти.

Поскольку цены на нефть впервые за почти 14 лет превысили 130 долларов за баррель, две страны Персидского залива являются единственными крупными производителями нефти, которые могут закачать еще миллионы баррелей нефти, чтобы стабилизировать рынок сырой нефти, в то время когда американские цены на бензин находятся на высоком уровне. Отмечается, что возобновляемые источники энергии в настоящее время не производят достаточного количества электроэнергии, чтобы покрыть убытки, и не могут быть быстро увеличены.

Однако Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не будут производить больше нефти, чем согласовано с возглавляемой Россией Организацией стран - экспортеров нефти.