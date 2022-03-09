Погода
$ 98.20 - 98.50
€ 107.50 - 112.44

Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом - СМИ

570  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказались от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, передает Daily Mail.

36-летний наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и 60-летний шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахайян из ОАЭ отклонили предложения Белого дома.

"Ожидался телефонный разговор, но он не состоялся. Говорить должны были о саудовской нефти. Наследный принц Саудовской Аравии и шейх ОАЭ оба отказались говорить с Байденом", - сообщил изданию неназванный американский чиновник относительно разговора между Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что разговор между Байденом и шейхом Мухаммедом будет перенесен.

Согласно данным издания, США добиваются международной поддержки Украины, поскольку некоторые страны сохраняют нейтралитет в отношении российского вторжения. Так, Вашингтон потенциально рассматривает Иран, Саудовскую Аравию и Венесуэлу для переговоров по нефти, поскольку он сокращает импорт российской нефти.

Поскольку цены на нефть впервые за почти 14 лет превысили 130 долларов за баррель, две страны Персидского залива являются единственными крупными производителями нефти, которые могут закачать еще миллионы баррелей нефти, чтобы стабилизировать рынок сырой нефти, в то время когда американские цены на бензин находятся на высоком уровне. Отмечается, что возобновляемые источники энергии в настоящее время не производят достаточного количества электроэнергии, чтобы покрыть убытки, и не могут быть быстро увеличены.

Однако Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не будут производить больше нефти, чем согласовано с возглавляемой Россией Организацией стран - экспортеров нефти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415237
Теги:
ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Джозеф Байден, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  