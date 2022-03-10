Украинский конфликт. Внешний фактор и важный консенсус

В последние недели идет жаркая дискуссия вокруг ситуации в Украине. Даже спустя неделю неясно, что послужило триггером в конфликте между Россией и Украиной. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что за спецоперацией стоит Запад и США. И дело тут вовсе не в сострадании к Киеву, а вполне амбициозных планах по возврату себе роли гегемона на мировой арене.

Напомним, в 2014 году после первого обострения на Донбассе были подписаны Минские соглашения. Эти договоренности были первоначальными и содержали 13 пунктов. Украина продолжала препятствовать их осуществлению, бомбя собственные города на Донбассе. В ходе последующих боевых действий погибло около 15 тыс. человек. Франция и Германия должны были обеспечить соблюдение этих соглашений, но не сделали этого. Даже МИД КР признал Минские соглашения неоднозначными и двойственными. Однако их несоблюдение усилило конфронтацию между Россией, Европой и США.

Примечательно, что вину США в конфликте России и Украины признают и сами американские политологи. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что вся ответственность за происходящее лежит на Западе. В интервью изданию EADaily он сообщил, что кризис на Украине - лишь один из многих примеров беспредела, который устроили США!

"У нас рука тяжёлая. Почти всё, за что берёмся, идёт во вред: Афганистан, Ирак, Ливия, Украина. Могу продолжить. Страны Запада несут ответственность за кризис в Украине, а не русские. Это, конечно, нетрадиционный взгляд на вещи здесь, в США", - подчеркнул Миршаймер.

Он отметил, что поражает то, что люди на Западе не понимают, что вы можете просто подвести силы военного альянса, возглавляемого США, к российским границам, а русских это должно не смутить!

"Это просто немыслимо! – возмутился профессор. - Соединенные Штаты рассматривают Западное полушарие как свой задний двор и запрещают дальним великим державам заходить на свой задний двор. Ну а вы не думаете, что русские будут глубоко обеспокоены тем, что Соединенные Штаты превратят Украину в бастион прямо на их границах? Русские сказали нам это сразу после саммита в Бухаресте. Русские ясно дали понять, что Украина не собирается становиться частью НАТО. Но, конечно, американцы и их союзники не слушали, потому что мы верим, что мы хорошие парни. Гегемон – это Соединенные Штаты, и мы можем делать в мире практически все, что захотим. И какое-то время казалось, что нам это сойдет с рук", - подчеркнул профессор.

Такой позиции придерживается и ряд других экспертов. По их словам, истинной причиной начала операции российских войск на территории Украины стало нарушение планов Запада по переброске сил НАТО к границе с Россией. И, по информации, к лету 2022 года там могла начаться активная фаза действий.

"Запад давит информационно, через соцсети и прочее, что Россия напала. Им обидно, что их планы разрушились", – уверены эксперты.

Возложил ответственность за происходящее в Украине на Запад и Китай. По словам представителя МИД КНР Ван И, Вашингтон несет "особую ответственность" за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко вцепилась в ключ к его разрешению.

Как сказала в интервью бывшая конгрессмен США Тулси Габбард: "Байден может очень легко уладить разногласия с Россией, гарантируя, что Украина не станет членом НАТО". То, что она сказала, - абсолютная правда, но главные американские СМИ, к сожалению, избирательно проигнорировали эту истину.

Важно другое. За последние несколько недель российский и центральноазиатский сегмент интернета утонул под лавиной проукраинских сообщений: распространялись тысячи креативов от тизеров на сайтах СМИ до таргетированных рекламных сообщений. Почти все посты написаны как под копирку, но мало кому в голову могло прийти, что вся эта кампания придумана и синхронизируется конкретной группой людей, живущих в Украине и в России, пишет Telegra.ph. Масштабы этой кампании огромны. Только на прямой закуп таргетированной рекламы потрачено несколько миллиардов рублей за неделю. Теперь понятно, откуда такое огромное количество прозападных ботов и фейков и в социальных сетях Кыргызстана.

Примечательно, что отечественный политолог Марс Сариев неоднократно предупреждал о планах внешних игроков по созданию очага нестабильности вокруг России.

"Существуют глобальные планы по дестабилизации Центральной Азии и Украины для того, чтобы Россия увязла не только в Сирии, но и в этом регионе. Распыляя таким образом ресурсы, она не сможет развиваться дальше, в то время как США будут выходить на новый уровень развития. Поэтому такие проекты, как "Огненная дуга", "Кольцо анаконды", и другие, вполне возможно, будут реализованы", - отмечал он. Его прогноз обрел вполне реальные очертания.

Кыргызстан и соседний Казахстан сохраняют нейтралитет в отношении Украины. Недавно обе страны заявили, что готовы предоставить площадку для налаживания диалога двух стран и выступают за скорейшее налаживание мира и взаимопонимание, а также прекращение конфликта. Это единственное, что сейчас необходимо достигнуть двум государствам. От того, насколько это быстро произойдет, зависит мировая стабильность и безопасность непосредственно ЦА. Нужно в самые кратчайшие сроки достигнуть консенсуса в переговорном процессе и вернуть мир.