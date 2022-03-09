У мужчины изъяли "гашиш", предназначенный для "смотрящих" в СИЗО

В Кыргызстане сотрудниками СБНОН МВД успешно проведена специальная операция по ликвидации канала перевозки и сбыта наркотиков каннабисной группы из Южного региона республики в Бишкек. Сообщает пресс-служба МВД.

В рамках рейда "Притон" сотрудники СБНОН МВД КР и ОБНОН Жайылского РОВД Чуйской области 3 марта 2022 года примерно в 20:15 часов на посту "Сосновка" автодороги Бишкек-Ош была остановлена автомашина марки "Киа-Рио", серого цвета, под управлением Н.А., 1983 г.р. уроженца Нарынской области. С ним в салоне автомашины на переднем пассажирском сидении находился О.Т. 15.05.1986 г.р. уроженец Джалал-Абадской области, состоит на учете МВД КР как член преступной наркогруппировки.

В ходе задержания О.Т. оказал сопротивление и на требование открыть дверь автомашины не отреагировал, в связи с чем с целью недопущения его побега при задержании и предотвращения угрозы жизни и здоровью сотрудников ОВД и гражданских лиц было разбито переднее пассажирское стекло, после чего проведено задержание О. Т.

В ходе личного обыска О.Т. в куртке под левой подмышкой обнаружен целлофановый сверток обмотанный скотчем, внутри которого находились 21 брикет вещества темно-зеленого цвета, в спрессованном виде, в форме спичечных коробков, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, по признакам похожее на наркотическое средство гашиш, также из левого бокового кармана куртки гр-н О.Т. обнаружен 1 спрессованный брикет с аналогичным веществом.

В ходе обыска водителя автомашины гр-на Н.А. и его автомашины ничего не обнаружено.

"В ходе расследования выяснилось, что данное вещество задержанный О.Т. изготовил сам и должен был передать в СИЗО-1 Бишкека в качестве взноса за родного брата О. Н., ранее задержанного сотрудниками СБНОН МВД КР с брикетами наркотического средства гашиш, весом 2 кг 915 гр. что бы его там не трогали", - говорится в сообщении МВД.

Задержанный О.Т. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.