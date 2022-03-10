Посол Кыргызстана в Новой Зеландии вручил верительные грамоты

Девятого марта чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Новой Зеландии (с резиденцией в г. Токио) Мирлан Арстанбаев вручил верительные грамоты в режиме видеоконференции генерал-губернатору Новой Зеландии Синди Киро. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе состоявшейся церемонии посол Арстанбаев отметил, что КР рассматривает Новую Зеландию в качестве дружественного и перспективного партнера в Тихоокеанском регионе и готова развивать и поддерживать отношения по политическим, торгово-экономическим, культурно-гуманитарным вопросам, вопросам экологической безопасности и борьбы с последствиями изменения климата.

Арстанбаев подчеркнул, что 7 сентября 2022 года страны будут отмечать 30-летие со дня установления дипломатических отношений и в этой связи выразил надежду, что в ближайшей перспективе сторонам удастся предпринять совместные шаги по формированию договорно-правовой базы сотрудничества.

Синди Киро поздравила Арстанбаева с вступлением в должность и пригласила посетить Новую Зеландию в ближайшее время.