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Посол Кыргызстана в Новой Зеландии вручил верительные грамоты

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- Наталья Крайнова
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Девятого марта чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Новой Зеландии (с резиденцией в г. Токио) Мирлан Арстанбаев вручил верительные грамоты в режиме видеоконференции генерал-губернатору Новой Зеландии Синди Киро. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе состоявшейся церемонии посол Арстанбаев отметил, что КР рассматривает Новую Зеландию в качестве дружественного и перспективного партнера в Тихоокеанском регионе и готова развивать и поддерживать отношения по политическим, торгово-экономическим, культурно-гуманитарным вопросам, вопросам экологической безопасности и борьбы с последствиями изменения климата.

Арстанбаев подчеркнул, что 7 сентября 2022 года страны будут отмечать 30-летие со дня установления дипломатических отношений и в этой связи выразил надежду, что в ближайшей перспективе сторонам удастся предпринять совместные шаги по формированию договорно-правовой базы сотрудничества.

Синди Киро поздравила Арстанбаева с вступлением в должность и пригласила посетить Новую Зеландию в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/415242
Теги:
МИД, посольство, Новая Зеландия, дипломатия, посол
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