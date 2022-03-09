Мэр Узгена обвиняется в незаконном предоставлении земельных участков

В Кыргызстане мэр города Узгена обвиняется в незаконном предоставлении земельных участков, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура Узгенского района Ошской области установила, что мэр города Узгена К.Н.Т. в 2015 году незаконно вынес постановления о выделении 22 лицам земельных участков в кварталах "Сарахсий", "Борбордук", "Жаңы-Өзгөн", "32" и "Гузар" общей площадью в 9038,5 кв.м.

По данному факту надзорным органом зарегистрировано досудебное производство и проводилось расследование.

По результатам следствия прокуратурой Узгенского района К.Н.Т. предъявлено обвинение по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения.

Кроме этого, в целях возврата государству указанных земельных участков прокуратурой района в суд внесены исковые заявления.