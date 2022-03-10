В Бишкеке на улице Чортекова высадили тянь-шаньские ели

В Бишкеке на улице Чортекова на отрезке улицы от Гагарина до Масалиева сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" высадили 130 тянь-шаньских елей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ожидается, что эти ели вырастут высотой до 60 метров, они великолепно выглядит в любое время года, очищают воздух.

"В этой хвойной культуре много фитонцидов, которые убивают грибки и бактерии, и эфирных масел. Последние окисляются кислородом и выделяют озон, полезный для дыхания, нервной системы и иммунитета", - говорится в сообщении мэрии.