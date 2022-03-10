В Кыргызстане на 10 марта зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 10 марта зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 12,
в Чуйской области – 4,
в Ошской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 200 691 случай.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 27 человек.
За весь период выздоровели – 195 761 человек.
Скончался за сутки один человек. Всего за весь период скончались – 2970 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 133 человека. На амбулаторном лечении – 249 человек.