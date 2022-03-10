После избиения 5-летнего ребенка, в Кыргызстане проверят все частные сады

В Кыргызстане министерство образования и науки планирует проведения мониторинга деятельности частных детских садов, сообщает пресс-служба Минобраза.

После публикаций в интернете от 9 марта 2022 года об избиении 5-летнего мальчика в детском саду Бишкека, министерство сообщает, что этот частный детский сад, расположенный в жилмассиве "Ала-Тоо" по улице Исакеева 13, работал без лицензии.

Согласно Закону КР "О лицензионно-разрешительной системе" только лицензированным частным образовательным организациям разрешено ведение образовательной деятельности, которые и обязаны обеспечивать качество образования и безопасность здоровья подопечных детей на уровне требований, установленных в государственных стандартах образования.

Независимо от организационно-правовой формы и вида собственности юридические лица для ведения образовательной деятельности обязаны получить лицензию в порядке, указанном во Временном положении о порядке лицензирования образовательной деятельности в КР.

Родители, устраивая детей в частные детские сады, должны ознакомиться с их локальными документами и заключить двусторонний договор.

В связи с произошедшим инцидентом, министерство совместно с соответствующими государственными органами планирует проведения мониторинга деятельности частных детских садов республики на предмет обеспечения безопасности детей и соблюдения лицензированных требований.