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США распространяют дезинформацию о Китае ради собственной выгоды - МИД КНР

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- Канат Кожоев
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США критикуют позицию Китая в отношении Украины, пытаясь найти "пространство для маневра в попытке одновременно оказать давление на Китай и Россию". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет "Синьхуа".

Он сделал такое заявление в ответ на сообщения СМИ о том, что две статьи, опубликованные в газете "Нью-Йорк Таймс", в которых говорится, что Китай якобы заранее знал о военной операции России в Украине, являются заказными, и за ними стоят должностные лица США.

"США распространяют дезинформацию о Китае в связи с украинским вопросом в попытке переложить вину на других, разжечь конфронтацию и извлечь выгоду из ситуации",- сказал Чжао Лицзянь. "Эта практика подлая и вредоносная", - добавил он.

Все обстоятельства того, как украинский вопрос перерос в свое нынешнее состояние, предельно ясны, подчеркнул Чжао Лицзянь. Он отметил, что действия возглавляемого США Североатлантического альянса довели напряженность между Россией и Украиной до предела.

По словам официального представителя, уклоняясь от собственной ответственности, США критикуют позицию Китая в отношении Украины, стремясь найти пространство для маневра в попытке одновременно оказать давление на Китай и Россию, чтобы сохранить свою гегемонию.

"Чем больше сил американское правительство потратит на распространение клеветы и раздувание шумихи, тем сильнее проявится недостаток доверия к США со стороны международного сообщества", - подчеркнул Чжао Лицзянь.


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URL: https://www.vb.kg/415261
Теги:
Китай, США
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