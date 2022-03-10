Биологическая угроза. США планировали открыть в КР биолабораторию?

После начала спецоперации в Украине в СМИ вновь поднялся вопрос о биолабораториях США, расположенных не только там, но и в других государствах бывшего СНГ. Как отмечается, на данный момент в Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

По словам политолога Александра Князева, Казахстану, Узбекистану и др. – у кого расположены сейчас подобные лаборатории – это урок.

"Полученные на Украине документы свидетельствуют, что в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - заявил у себя в Телеграм-канале Князев.

Примечательно, что МИД Китая также призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях в Украине и других государствах.

По их данным, лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии.

Все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы США уже вывезено за территорию Украины.

"Деятельность биолабораторий на Украине с 2014 и реформа здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями", - говорится в информации.

Власти США также признали, что в Украине есть объекты биологических исследований.

"Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил", - рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.

В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, Украине, Грузии, Афганистане и Казахстане. Последние всячески отрицают этот факт. Но все же признают наличие там так называемого Центра инфекций. И до ситуации в Украине они всячески отрицали подобный факт их наличия. Теперь же Пентагону не остается ничего, как признать существование биолабораторий.

Как отметил редакции VB.KG российский эксперт глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович, заместитель Госсекретаря Нуланд недавно публично признала в сенате наличие биообъектов армии США в СНГ, включая Украину.

"Большая сеть биолабораторий переходит под контроль России по мере освобождения Украины, и Минобороны РФ уже провело первый брифинг с трофейными документами. Подобные биолаборатории, созданные департаментом обороны США, действуют сейчас в Алматы (лаборатория при центре особо опасных инфекций), Гвардейском (при НИИ "Биобезопасности") и в Ташкенте (при Институте вирусологии), - пояснил эксперт.

По его словам, соглашение Бишкека о сотрудничестве с США предполагает, как настаивал на переговорах Вашингтон, создание аналогичной биолаборатории в Чуйской области под контролем американских военных.

"Все эти объекты, как и на Украине, финансируются по линии Агентства сокращения военных угроз США (отвечает за изучение оружия массового поражения. – Прим.автора). По бумагам, там числятся местные учреждения, но фактически работой там руководят военные биологии США и Германии. Попадание в руки России архивов аналогичных биолабораторий в Украине лишит США возможности говорить о невоенном характере работ или скрыть роль в них американских военных. Также появятся доказательства подозрительных вспышек болезней в Белгородской и Ростовской областях и их связи с военными экспериментами США в Украине", - подчеркнул Мендкович.

В новых условиях МИД Казахстана и Узбекистана придется прекратить попытки отрицать проблему.

"Нужно либо признать, что в нарушение соглашений с Москвой, а равно актов ШОС и ОДКБ действует фактические военные базы США под прикрытием местных лабораторий. Либо наконец их закрыть. Другого пути нет", - заключил Никита Мендкович.

После публикации расследования по обнаруженным в Украине лабораториям, которые, еще раз повторимся, уже вынужден был признать и Госдеп США, вскроется много фактов и связанных с ними вспышек опасных заболеваний в близлежащих регионах, включая РК и КР. Поэтому всему миру будет интересно узнать, чем именно занимались все эти годы американские биолаборатории.