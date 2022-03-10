На кыргызско-таджикском участке госграницы вновь произошел инцидент

На кыргызско-таджикском участке государственной границы сегодня, 10 марта, произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Примерно в 10 часов 50 минут в ходе несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПВ ГКНБ Республики Таджикистан, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников ПС ГКНБ Кыргызской Республики покинуть данный участок.

На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили таджикским военнослужащим реализовать свои намерения. Началась перестрелка. Она длилась около 10 минут. Раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.

Состоялся телефонный разговор представителей погранслужб двух сторон, по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до прибытия пограничных представителей и недопущение стягивания на участок других дополнительных сил и средств.

По состоянию на 11 часов 45 минут пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана отмечает, что местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызской Республики.

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.