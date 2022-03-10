Первый человек, которому пересадили сердце свиньи, скончался

Пациент из США, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, умер спустя два месяца после операции. Об этом сообщает The Guardian.

Дэвид Беннетт стал первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного. Но 8 марта 57-летний пациент скончался в медицинском центре Университета Мэриленда.

Хирурги пересадили мужчине свиное сердце в начале января. Точная причина его смерти, как и диагноз, который потребовал пересадки, не называется. После операции сердце быстро прижилось и стало нормально функционировать. Но хирурги отмечали, что "пока не знают, что ждет их завтра", так как подобных случаев еще не наблюдали.

Сам Дэвид Беннетт говорил, что согласился на эксперимент, потому что не мог претендовать на донорское сердце. Вариантов было два: умереть или попробовать. Сын Беннеттта Дэвид Беннетт-младший поблагодарил сотрудников больницы и выразил надежду, что опыт его отца поможет будущим пациентам и новым хирургическим практикам.